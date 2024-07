Banská Bystrica je pripravená na ME. Šampionát je na správnom mieste, vraví šéf európskej atletiky

Podujatie potrvá štyri dni (od 18. do 21. júla) a vyvrcholí v nedeľu. Zastúpenie budú mať aj slovenskí atléti, predstaví sa ich 39 - 16 chlapcov a 23 dievčat.

BANSKÁ BYSTRICA. Na majstrovstvách Európy v atletike do 18 rokov v Banskej Bystrici sa zúčastní 1190 športovcov zo 48 krajín.

My sme v Európskej atletike naopak niektoré podujatia pridali, určité veci vylepšili a chceme pokračovať tak, aby nielen tieto majstrovstvá boli výkladnou skriňou našich mladých talentov.

Pre Európsku atletiku je tento šampionát veľmi dôležitý aj preto, že Svetová atletika skončila s usporadúvaním šampionátov do osemnásť rokov.

Som rád, že sa tento šampionát do 18 rokov koná práve pred začiatkom olympiády v Paríži, pretože olympijskí víťazi budúcnosti budú môcť ešte zdieľať emócie zo súťaženia v Banskej Bystrici aj počas sledovania olympijských hier.

Slovenský atletický zväz si vytýčil smelé ciele, a to dve medaily, ďalšie tri umiestnenia v prvej osmičke a ešte päť v hornej šestnástke.

"Chceme, aby všetky tímy boli spokojné a vytiahli sa nahor slovenskí atléti. Máme ich na tomto podujatí rekordný počet a mnohí z nich sa budú prvýkrát konfrontovať v náročnej európskej konkurencii. Bude to pre nich nová skúsenosť.

Z predchádzajúcich troch šampionátov do 18 rokov získali slovenskí atléti dve bronzové medaily - po jednej z Tbilisi 2016 a Győru 2018. Naposledy predvlani v Jeruzaleme získali tri piate miesta.

"Na bystrickom štadióne som zažila atmosféru počas EYOF-u 2022 a veľmi sa ňu teším aj teraz. Som takpovediac 'vypretekaná' na tomto štadióne, mám tu rada dobrý tartan, cítim sa tu komfortne, ale nemám nejaké veľké očakávania. Štartovacia listina je totiž nabitá kvalitnými pretekármi, ak sa mi podarí finále, budem veľmi spokojná, je to pre mňa najvyššia méta."

"Sme pripravení všetko zvládnuť, aby sme odprezentovali Slovensko ako významného organizátora na mape Európy. Je to prvýkrát, čo na Slovensku hostíme takýto atletický šampionát, doposiaľ sme robili iba majstrovstvá Európy v crosse, niekoľkokrát Európsky pohár alebo majstrovstvá Európy v tímoch, čo bola menšia súťaž.

O niečo vyššie ambície má domáci chodec z Banskej Bystrice z prvej svetovej rankingovej desiatky Lukáš Rosenbaum, ktorý sa predstaví na 5000 m trati.

"Na začiatku prípravy som bol zranený aj chorý, nebolo to ideálne, ale od apríla to už bolo lepšie, čo som potvrdil na mítingu P-T-S kvalitným osobným rekordom. Príprava teda bola v poriadku a chcem ho znovu pokoriť. Môj cieľ je skončiť do 6. miesta.

Je tam veľa chlapcov natlačených časmi od toho štvrtého do desiateho miesta, je to rozdiel dvadsiatich sekúnd. Medzi nimi som aj ja, takže bude to i o tom, kto bude mať aký deň a kto dal konečnú prípravu najlepšie. Ja sa spolieham aj na podporu divákov, príde ma povzbudiť rodina a množstvo priateľov, na čo sa tiež teším."