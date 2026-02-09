MS v hokeji do 18 rokov prichádzajú na Slovensko, vstupenky sú už v predaji

Radosť slovenských hokejistov v semifinálovom zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 18 rokov.
Radosť slovenských hokejistov v semifinálovom zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 18 rokov. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
TASR|9. feb 2026 o 18:45
Najlacnejšie vstupenky stoja 5 eur.

Predaj vstupeniek na hokejové MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája v Bratislave a Trenčíne, vstúpil do prvej fázy.

Fanúšikovia si od pondelka 9. februára môžu zabezpečiť vstupenky na zápasy základných skupín.

V prvej fáze predaja sú dostupné denné vstupenky na hracie dni a tiež tzv. single tickets na jednotlivé zápasy v prípadoch, keď je v daný deň na programe iba jeden duel.

Táto fáza sa vzťahuje výhradne na stretnutia základných skupín turnaja. V Trenčíne, kde sa predstaví aj slovenská reprezentácia, budú k dispozícii celodenné vstupenky na státie v rozmedzí od 5 do 13 eur, vstupenky 2. kategórie od 8 do 10 eur a vstupenky 1. kategórie od 12 do 28 eur.

V bratislavskom Ružinove budú vstupenky na sedenie v 2. kategórii v cenách od 8 do 16 eur a v 1. kategórii od 12 do 25 eur v v závislosti od hracieho dňa a programu zápasov.

Druhá fáza predaja bude zameraná na vstupenky na jednotlivé zápasy celého šampionátu vrátane vyraďovacej časti a bojov o medaily. Presný termín jej spustenia organizátori oznámia neskôr.

„MS hráčov do 18 rokov pravidelne prinášajú pohľad na budúce hviezdy svetového hokeja. Teší nás, že turnaj privítame v Trenčíne a Bratislave a veríme, že si cestu na tribúny nájdu fanúšikovia z celého Slovenska aj zo zahraničia,“ uviedol riaditeľ organizačného výboru šampionátu Roman Sýkora.

