Rodičia sa jej vzdali. Odpustila im a stala sa z nej svetová hviezda

„Je mi to veľmi ľúto. Mala som strach a nemali sme na výber. V srdci som si ju chcela zobrať domov, no na Sibíri som bola sama, bez matky a otca.

Dovtedy som nenosila krátke nohavice, pretože na mňa ľudia zazerali. Keď som však videla starších plavcov, ako sa správajú so svojou protézou, zistila som, že to nie je taký problém,“ doplnila.

Na trojdňovej ceste do ruského rodiska vrátane 18-hodinovej cesty vlakom sprevádzal Longovú štáb americkej televízie NBC. Dokument Long Way Home (Dlhá cesta domov) mal premiéru počas zimných olympijských hier v Soči.

Jej podobnosť so sibírskymi súrodencami je veľká. „Keď som mala osem rokov, dozvedela som sa, že mám staršiu sestru. Som na ňu nesmierne pyšná a vždy ju budem podporovať. Osud nás zahnal rôznymi smermi, no ja na ňu stále myslím.

Na nedávnej paralympiáde v Tokiu to už bola opäť stará dobrá Jessica Longová. V posledný deň plaveckých pretekov získala zlato na 100 metrov motýlik a po šestnásty raz stála na vrchole pódia.

Vo veku 29 rokov vlastní 29 paralympijských medailí, čím si vyslúžila prezývku Michael Phelps. Istý čas počas kariéry aj pripravovala s Bobom Bowmanom v rovnakej tréningovej skupine ako plavecká legenda Phelps.

V roku 2021 sa Longovej príbeh objavil v reklamnom spote, ktorý nasadila japonská automobilka Toyota k Super Bowlu a neskôr aj počas olympijských a paralympijských hier v Tokiu.

„Nie sú to len moje úspechy, nikdy to nebolo len o mne. Je to o mojich starých rodičoch a rodičoch, ktorí ma viedli k plávaniu. Tiež je to o mojich sestrách, ktoré mi masírovali boľavé ramená. Toľko ľudí mi verilo a toto je odmena pre nich,“ po hrách v Japonsku uzavrela pre NBC sports Jessica Longová.