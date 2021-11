Prezident UFC: Ak by Fedor v roku 2009 prijal našu ponuku, už by nemusel zápasiť

Vedeniu UFC sa nakoniec Emelianenka podpísať nepodarilo. Ruský bojovník si zvolil inú cestu pre svoju kariéru, no dohady o tom, ako by sa mu v prestížnej svetovej lige darilo, neutíchajú medzi fanúšikmi ani po viac než dvanástich rokoch.

Stalo sa tak po sobotnom turnaji UFC 267 v Spojených arabských emirátoch.

„Po prvé, ani sa s ním nepoznám. Nepozná ma. Stretli sme sa len jediný raz. Jeho prehlásenie, že je to pre mňa iba po peniazoch je úsmevné, pretože ak by sa on vtedy o viac zaujímal o výšku našej ponuky, nemusel by dnes zápasiť aj vo svojich 45 rokoch.

Zrejme má len nemá rád, a to je dôvod, prečo si nemyslím, že bude niekedy zápasiť v UFC,“ povedal White.