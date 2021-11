Jones a Anderson kritizujú po strate titulu bývalého šampióna Blachowicza

V odkaze narážal najmä na fakt, že hoci vlani tvrdo prehral odvetu s Blachowiczom, bol to on, kto v septembri 2015 uštedril bývalému šampiónovi tvrdú porážku po troch kolách plných tvrdých úderoch na zemi.

Svojou troškou prispel do diskusie aj historicky najúspešnejší bojovník poloťažkej divízie UFC Jon Jones. V reakcii na sociálnej sieti Twitter hovoril o slabom sústredení zo strany Blachowicza na zápas s Teixeirom.

„Presne toto sa stane, keď hovoríš samé hlúposti a nesústredíš sa na svojho súpera. Boli to len výstrely do tmy,“ napísal najmladší šampión histórie UFC.

Blachowicz sa totiž už v minulosti nechal počuť, že si je stopercentne istý, že by bol prvým bojovníkom, ktorý by dokázal Jonesa poraziť. A to všetko bez ohľadu na to, v akej váhovej kategórii by sa zápas uskutočnil.