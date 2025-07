Sinner si už takmer balil kufre, no potom ničil súperov. Alcaraz si zavtipkoval

Potom si Djokovič vyžiadal medical timeout, ale v zápase pokračoval. V druhej hre vzal Sinnerovi prvýkrát podanie a následne šiel do vedenia 3:0.

Svoj náskok však neudržal a po necelých dvoch hodinách sa z postupu radoval Sinner.

"Nemôžem tomu uveriť. Je to turnaj, ktorý som ako malý vždy sledoval v televízii. Nikdy by ma nenapadlo, že by som si tu mohol zahrať finále, takže je to úžasné. Viem, koľko práce ja a môj tím vynakladáme. Dnes dorazil môj otec s bratom, takže to je ešte výnimočnejšie," povedal Sinner po úspešnom semifinále.