Do osemfinále EURO vstúpi veľký favorit. Tím má niečo z roku 1982, tvrdí legenda

Rakúsko postúpilo zo skupiny na EURO prvý raz v histórii. Na tretí pokus. „Ešte mi to ani nedošlo. Je to mimoriadny moment, Rakúsko, uži si to,“ vravel po zápase s Ukrajinou Baumgartner.

Dôležité je, aby sme sa zodpovedne pripravili. A potom urobíme všetko pre to, aby sme zvíťazili. Bude to ťažké, ale tím je nedočkavý a pripravený. Máme dobrý plán,“ uviedol Foda.

V Británii momentálne platí, že ľudia, ktorí prídu do krajiny z Rakúska, musia ísť do desaťdňovej karantény alebo sa môžu dať otestovať, ale najskôr po piatich dňoch. A to je príliš neskoro na to, aby v sobotu sedeli na štadióne.

Ak by sa Rakúšanom podarilo Talianov zdolať, bolo by to veľké prekvapenie.

„Dosiahli sme niečo historické, tak prečo by sme nemohli pokračovať? Budeme však na to potrebovať ďalší špičkový výkon,“ uzavrel stredopoliar Rakúska Florian Grillitsch.

