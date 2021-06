Skoro sa upil k smrti. Rakovina mi zachránila život, tvrdil taliansky hrdina

Je to svet plný bolesti

„Chodil som tam od 7. januára 2014 do 14. marca toho istého roku. Bolo to ako vstúpiť do inej dimenzie. Je to svet, ktorý už nikdy neopustíte. Je to svet plný bolesti, ale aj odvahy,“ popisoval v rozhovore pre denník La Repubblica.

„Je to príšerný paradox, ale rakovina mi vlastne zachránila život,“ prekvapil Acerbi.

„Mal som zase s čím bojovať. Videl som prekážku, ktorú som mohol skúsiť prekonať," dodal obranca Lazia Rím.