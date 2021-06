Rakúšania ukončili sériu Talianov, do štvrťfinále však postúpil favorit

Priebeh zápasu Taliansko - Rakúsko na ME vo futbale

I. polčas

Zápas bol od úvodu vyrovnaný, Rakúšania hrali odvážne, ale súper im nedal veľa priestoru. Prvá kolmica Barellu poslala do úniku Immobileho, ale taliansky útočník na loptu nedočiahol.

V 11. minúte sa do ešte lepšej pozície dostal Spinazzola, ale z ľavej strany namieril tesne vedľa. To už Taliani preberali taktovku zápasu do rúk. V 18. minúte ich mohol poslať do vedenia Barella, jeho strelu však Bachmann nohami vyrazil.

Najväčšiu šancu prvého polčasu mal Immobile, ktorý v 32. minúte strelou zo strednej vzdialenosti trafil konštrukciu bránky.

II. polčas

V druhom polčase mali prvú šancu zverenci Franca Fodu. Alaba kopol priamy kop z dobrej pozície z hranice šestnástky, ale okrem múru prekopol aj bránku.

Odpor Rakúšanov voči Talianom bol stále silný, v defenzíve stíhali vypĺňať priestory a favorit trpezlivo čakal na šancu. V 65. minúte ho šokoval Arnautovič, ktorý prekonal Donnarummu hlavou, VAR však odhalil tesný ofsajd Rakúšana.