Tréner milánskeho AC ľutuje, že nepridali druhý gól. Prelomí Neapol s Lobotkom krízu?

BRATISLAVA. Futbalistov SSC Neapol v kádri aj so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom čaká v utorok odvetný štvrťfinálový duel Ligy majstrov proti AC Miláno.

Neapol postihla pred rozhodujúcou fázou sezóny kríza. V domácej Serie A má síce na čele stále bezpečný 14-bodový náskok, no suverenita na ihrisku v jeho podaní zmizla.

Chuť im nepridala ani generálka na štvrťfinálovú odvetu Lligy majstrov, s Hellasom Verona v lige iba remizovali doma 0:0.

Osimhen je po zranení k dispozícii

Hráčom spod Vezuvu sa v prvom zápase vykartovali obranca Kim Min-džä a stredopoliar Andre Zambo Anguissa.

"Sú to dôležité absencie. Máme však iných hráčov, ktorých ich môžu zastúpiť. Tak je to celú sezónu, inak by sme nemali také dobré výsledky. Victor Osimhen je po svalovom zranení na sto percent k dispozícii," informoval podľa UEFA.com tréner SSC Luciano Spalletti.