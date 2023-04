Maradona je boh, Hamšík poloboh, ale Neapol zbožňuje i Lobotku. Chaotické mesto miluje futbal (reportáž)

Rýchlo sa vraciame na futbalovú tému. „Bože. Sme tak blízko titulu. Neviete si predstaviť, čo to tu bude. AC či Inter Miláno, Juventus alebo Rimania keď vyhrali oslavovali dva, tri dni. Ale my, Neapolčania sa pripravujeme na najväčšiu párty storočia. Verte mi, tu sa bude piť, žiť, milovať a radovať sa od rána do noci tri mesiace.“

Prečo je Maradona boh?

Alex nám hovorí o častiach Neapola, cez ktoré chodíme. Prakticky všade vidno zástavy, plagáty, obrazy vo farbách Neapola. Najčastejšie na nich vidno podobizeň božského Diega Maradonu.

„Bol som tínedžer, keď sem prišiel. Taký futbalista už nikdy nebude. Možno len Pelé sa mu vyrovnal krásou hry, ale Diego. To je boh. Jeden jediný. Messi je tiež skvelý, ale k dokonalosti Maradonu mu chýba 10 percent. Diego totiž dokázal vyhrávať tituly sám. Bol to najgeniálnejší futbalista histórie. A nielen to. On bol náš. Neapolčan. Miloval obyčajných ľudí.

Mal Ferrari, ale nerobil z toho veľké haló. Naopak. V štvrti, kde býval, ho raz dal susedovi, nech sa prevezie. Len tak. Po zápasoch chodil medzi tunajších a zabával sa s nimi. Miloval ľudí, je to večná legenda,“ vraví.

A čo Hamšík?, pýtame sa.