Mladí Slováci vyzvú v príprave Fínov, Žlnka nechce hrať s prílišným rešpektom

A mladí Slováci sú už v dejisku šampionátu. Po pondelkovom prílete do Švédska si rozložili prípravný stan v mestečku Kungbacka, kde pobudnú do Štedrého dňa.

BRATISLAVA. Presne týždeň zostáva do prvého zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Göteborgu proti Česku.

Nevychádzali nám veci na ľade, ale pomaly sme sa do toho dostali. Tvrdosť opadla a išlo to.

"Bude to mimoriadne náročná previerka. Fíni sú rýchli, my máme za sebou dlhú cestu. Na rozkorčuľovaní musíme zrýchliť tempo a bude to dobré," doplnil Pišoja k duelu proti Fínom.

Kvalitný výkon proti severskému súperovi avizoval aj útočník Adam Žlnka z tímu Waterloo Black Hawks v USHL.

"Je to kvalitný tím, no my sa sústredíme na seba. Chceme podať čo najlepší výkon, aby sme sa kvalitne pripravili na turnaj. Musíme ísť do zápasu s pokorou, nie však s prílišným rešpektom,“ zaželal si Adam Žlnka.

Okrem súboja proti Fínom odohrajú mladí Slováci pred začiatkom MS ešte jeden prípravný zápas. V piatok 22. decembra od 19.00 h budú v Mölndale ich súpermi Nemci.