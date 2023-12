Mešár pred MS U20: Slafkovský s Nemcom? Pre hokejistu je najdôležitejšia NHL

FILIP MEŠÁR prichádza do reprezentácie do 20 rokov ako líder. Pôjde už o jeho štvrtý šampionát v tejto vekovej kategórii, ak zarátame aj zrušené MS v roku 2022. V Kitcheneri hrá v úžasnej forme a chce sa ňou preukázať aj v najcennejšom drese. Ako sám vraví, so zámorským hokejom už sa dobre zoznámil a v juniorskej OHL chce herne vyzerať ako profesionál. Verí, že sa mužstvu podarí dosiahnuť úspech aj v prípade, že nastúpi bez dvoch najväčších hviezd Juraja Slafkovského a Šimona Nemca. Šance na ich účasť nevidí ružovo.

Ako hodnotíte štvrtkový tréning reprezentácie pred MS do 20 rokov? Super. Už tu máme skoro celý tím, chýba len pár hráčov, takže sa venujeme viac systému, presilovým hrám a tomu, akým herným štýlom sa chceme prezentovať vo Švédsku. Juniorský šampionát bude po dlhšom čase v Európe a Slovensko hrá všetky zápasy o 12.00. Ako to vnímate? Určite to nie je práve najlepšie, že máme všetky zápasy na obed, ale nemôžeme sa na to vyhovárať. Všetky tímy budú mať tie isté podmienky. Beriem to skôr ako motiváciu. Pre ľudí to bude fajn, môžu nás z domu podporovať v dobrom čase. Budeme sa snažiť pre nich ukázať čo najlepší hokej. VIDEO: Tréning slovenských hokejistov do 20 rokov na kempe vo Zvolene

Bude to už váš štvrtý šampionát. Ako sa na ňom chcete prezentovať? Chcem byť lídrom tímu. Bude to môj posledný šampionát, čiže to bude veľmi špeciálne. O našom ročníku sa hovorí, že je výnimočný, takže dúfam, že to potvrdíme. Nejdeme tam pod tlakom, chceme hrať náš hokej a hrať jeden za druhého. Veríte tímu, že vo Švédsku dosiahnete veľký úspech? Ako som povedal, je to náš posledný rok. Ľudia o nás píšu, hovorí sa o nás. Dúfam, že to potvrdíme. Ideme na turnaj s čistou hlavou.

Filip Mešár sa so spoluhráčmi z Kitcheneru raduje z gólu. (Autor: Twitter / Kitchener Rangers)

V tejto sezóne sa vám v juniorke v Kitcheneri darí viac ako pred rokom, po 20 zápasoch máte 32 bodov. Čím to je? Viac som si zvykol na tamojšie klzisko. Prvý rok bol zoznamovací, teraz mi zámorský hokej viac sedí. Viem, že je to môj posledný rok v kanadskej juniorke, takže sa snažím hrať čo najlepšie a bodovať. Zatiaľ sa mi to darí.

Nedávno ste získali cenu pre najlepšieho hráča mesiaca v OHL. Bolo to takým zadosťučinením? Je to pekné, ale veľkú vedu z toho nerobím. Práca tým nekončí. Snažím sa vždy hrať svoj hokej a chcem hrať tak, aby na mne bolo vidno, že som profesionál, aj keď sa mi občas nepodarí bodovať. Ste v kontakte s Montrealom Canadiens a chceli by ste si ešte tento rok zahrať aj v mužskej AHL? Zatiaľ sme sa o tom nerozprávali, ale sme v pravidelnom kontakte. Každé dva týždne volám s generálnym manažérom a každý týždeň rozoberáme videá z mojich zápasov s Paulom Byronom, bývalým hráčom Canadiens. Takto spolu pracujeme na veciach, ktoré by som mal zlepšiť.

Ako vidíte šance na príchod Juraja Slafkovského či Šimona Nemca do reprezentácie? Píšeme si, voláme si, ale myslím si, že pri Jurajovi nie je žiadna šanca, pri Šimonovi možno malá. Avšak povedal by som, že ak hrajú v NHL, nech hrajú v NHL, lebo to je to najdôležitejšie v kariére hokejistu. Sledujete ich výkony? Napríklad Juraj sa nedávno pobil a premenil víťazný nájazd. Podľa toho, čo mám odsledované, sa zdvíha. Každý zápas hrá lepšie a lepšie, čo je preňho skvelé. Dúfam, že to už bude pokračovať len takto.