Najväčšou nádejou bude Salkazanov. Slováci idú na MS so šesticou zápasníkov

Tajmuraz Salkazanov.
Tajmuraz Salkazanov. (Autor: TASR)
TASR|12. sep 2025 o 11:11
Salkazanov túži vybojovať svoje prvé zlato na MS.

ZÁHREB. Šiesti slovenskí reprezentanti sa predstavia na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v zápasení, ktoré sa uskutočnia od 13. do 21. septembra v Záhrebe.

Najväčšie nádeje sa vkladajú do Tajmuraza Salkazanova, štvornásobného majstra Európy vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg.

V chorvátskej metropole budú SR zastupovať piati voľnoštýliari - okrem Salkazanova aj Achsarbek Gulajev (do 79 kg), Boris Makojev (86 kg), Batyrbek Cakulov (92 kg) a Adam Jakšík (97 kg) - a jedna zápasníčka Zsuzsanna Molnárová (72 kg).

Reprezentanti vo voľnom štýle absolvovali záverečnú prípravu na svetový šampionát v severoosetskom Vladikavkaze, v „mekke“ svetového zápasenia sa zúčastnili na sústredení pod vedením trénera Romana Ševčíka a jeho asistenta Henricha Pietrika.

Salkazanov túži vybojovať svoje prvé zlato na MS. Dvadsaťdeväťročný zápasník už má zo svetových šampionátov dve strieborné medaily (z Osla 2021 a Belehradu 2022), okrem toho získal aj bronz v neolympijskej kategórii do 79 kg v Nur-Sultane 2019.

V prípade úspechu by rozšíril svoju bohatú zbierku, v ktorej sa vynímajú aj rekordné štyri tituly majstra Európy v sérii spoločne s bronzom z tohtoročného európskeho šampionátu v Šamoríne.

Okrem neho získali na domácich ME cenný kov rovnakého lesku aj Gulajev a Cakulov, ktorí majú na záhrebských žinenkách takisto medailové ambície.

Dvadsaťosemročný Gulajev je majster Európy z Varšavy 2021, do 79 kg už vybojoval aj bronz na MS v neolympijských kategóriách vlani v Tirane.

Ďalší rodák zo Severného Osetska, 26-ročný Cakulov, si takisto odniesol z albánskej metropoly bronzovú medailu do 92 kg, na MS 2022 v Belehrade bol strieborný ešte v kategórii do 97 kg.

V nej slávil medailový úspech aj na ME 2022 v Budapešti (bronz). V Záhrebe ho v tejto váhovej kategórii nahradí Adam Jakšík, reprezentant do 23 rokov.

Dvadsaťjedenročný mladík zaujal už na minuloročných MS do 20 rokov v španielskej Pontevedre, odkiaľ si odniesol bronzovú medailu. Najskúsenejší z nominovanej šestice je 32-ročný Makojev.

Ten bol najbližšie k svetovému zlatu na šampionáte v Paríži v roku 2027, kde prehral až vo finále do 86 kg s Iráncom Hassanom Yazdanim.

Okrem tohto striebra získal na MS aj bronz v Belehrade 2022 a vo vitríne má aj dve cenné kovy z ME (striebro z Bukurešti 2024, bronz z Ríma 2020).

Dvadsaťštyriročná Molnárová zaznamenala v minulosti viaceré úspechy na juniorskej úrovni, respektíve v reprezentácii do 23 rokov.

V hlavnej ženskej kategórii je jej doteraz najlepším umiestením piata priečka z ME 2023 v Záhrebe ešte vo váhe do 68 kg.

Nominácia SR na MS v zápasení

Voľný štýl:

Do 74 kg – Tajmuraz Salkazanov (14.9.)

Do 79 kg – Achsarbek Gulajev (14.9.)

Do 86 kg – Boris Makojev (13.9.)

Do 92 kg – Batyrbek Cakulov (14.9.)

Do 97 kg – Adam Jakšík (15.9.)

Ženy:

Do 72 kg – Zsuzsanna Molnárová (17.9.)

    dnes 11:11
