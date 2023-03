Nitra odvrátila hrozbu vypadnutia a zabojuje o štvrťfinále. Favoritom je však Poprad

POPRAD, NITRA. Hokejisti Popradu a Nitry odštartujú tohtoročnú play off vzájomnou sériou druhú sezónu za sebou.

Popradčania bojovali do záveru základnej časti o miestenku v prvej šestke, ktorá by znamenala priamu účasť vo štvrťfinále.

Počas základnej časti striedali víťazstvá s prehrami. Ani raz nedokázali zvíťaziť vo viac ako troch zápasoch za sebou, no najviac tri zápasy trvali aj ich najdlhšie série prehier.

Nitrania obsadili v uplynulej sezóne 2. miesto, keď vo finále prehrali so Slovanom. Základná časť ročníka 2022/23 však patrila k najslabším v histórii klubu a pomerne dlho bol tím vážne "namočený" do boja o záchranu.

Hrozivá bola najmä séria 13-tich prehier od 6. novembra do 26. decembra. Ako správny krok sa napokon ukázalo opätovné angažovanie trénera Antonína Stavjaňu.

Až do predposledného kola základnej časti existovala šanca na jej vypadnutie, no napokon sa v súťaži udržala a v záverečnom kole uhrala najtesnejšiu prehru 0:1 s Liptovským Mikulášom a na jeho úkor postúpila do kvalifikácie.

V závere základnej časti prehrala štyri z piatich zápasov.