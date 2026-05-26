Americký rodák so slovenskými koreňmi mení klub v lige. Podpísal dvojročnú zmluvu

TASR|26. máj 2026 o 13:05
Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC MONACObet Banská Bystrica.

Dvadsaťštyriročný krídelník prestúpil k „baranom“ po troch sezónach v Michalovciach. Klub to oznámil na svojej oficiálnej stránke.

Varga sa narodil v Spojených štátoch slovenským rodičom, ktorí odišli do USA v 90. rokoch minulého storočia.

S hokejom začínal v OHL v tímoch Mississauga Steelheads a Ottawa 67's. Jeho najproduktívnejšími sezónami boli ročníky 2018/2019 a 2021/2022, keď nazbieral po 15 bodov. Po krátkej anabáze v americkej ECHL sa vrátil späť na Slovensko do Michaloviec.

V drese „líšok“ odohral 102 stretnutí, v ktorých strelil 15 gólov a pridal sedem asistencií. Dvadsaťštyri zápasov odohral aj v druhej najvyššej súťaži za Trebišov. Pravý krídelník podpísal s Banskou Bystricou dvojročnú zmluvu.

