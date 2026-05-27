Hokejistov Popradu povedie nový tréner. Belgičana nahradí na lavičke Čech

Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal 44-ročný Čech Ladislav Čihák.
Na striedačke účastníka Tipsport ligy nahradil Belgičana Mikea Pellegrimsa, s ktorým sa vedenie klubu nedohodlo na pokračovaní vzájomnej spolupráce.
Čihák podpísal pod Tatrami dvojročný kontrakt. „Ponúk zo Slovenska bolo viac, čo si človek musí vážiť, ale Poprad na mňa zapôsobil najviac svojimi podmienkami.
Po rozhovoroch s Richardom Stehlíkom som sa rozhodol pre Poprad, pretože viem, že je to hokejové mesto a chcel by som tu odviesť tú najlepšiu prácu, aby boli fanúšikovia spokojní.
Som tu prvý deň, musím sa rozpozerať, ale v hokejových kluboch je to zavedené – je to o morálke, dobrom tréningu a rešpekte. Slovenskú extraligu som sledoval dlhodobo, je nám najbližšia.
Čo sa týka emócií, tie k hokeju patria, ale musia byť v rovine férovosti a rešpektu. Na zložení kádra budeme ešte pracovať, nejakých hráčov budeme chcieť priviesť. Teším sa na fanúšikov a búrlivú atmosféru v Poprade.
Verím, že ak budeme hrať dobre a vyhrávať, fanúšikovia budú stáť za nami,“ vyjadril sa nový kouč „kamzíkov“ pre oficiálnu klubovú webstránku.
Nový šéf popradskej striedačky naposledy pôsobil v českej najvyššej súťaži, dva roky viedol České Budějovice.
Poprad skončil v sezóne 2025/2026 Tipsport ligy v semifinále, kde prehral s neskorším majstrom z Nitry 1:4 na zápasy.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať hlavného trénera Ladislava Čiháka, ktorý má za sebou bohaté skúsenosti z českej extraligy, kde pôsobil sedem rokov ako hlavný tréner.
Tešíme sa na spoluprácu a na jeho cenné skúsenosti, ktoré využije v našom tíme a bude nás posúvať pozitívnym smerom v našej klubovej koncepcii,“ uviedol športový manažér Popradu Richard Stehlík.