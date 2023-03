Ktorá Dukla postúpi do štvrťfinále? Vzájomné súboje doteraz priali hosťom

Michalovská vstúpi do boja o postup do hlavnej fázy vyraďovacích bojov v pozícii 8. tímu po základnej časti, keď nazbierala o 4 body viac než 9. Trenčín (72:68).

MICHALOVCE, TRENČÍN. Druhýkrát v histórii slovenskej extraligy, no prvýkrát v kvalifikácii do štvrťfinále, sa vo vzájomnej konfrontácii stretnú dve Dukly.

Prvú odohrali pred dvomi rokmi a z postupu do semifinále sa po víťazstve 4:2 na zápasy tešili Michalovce.

Toma Coolena, ktorý prišiel do Michaloviec pred sezónou 2022/23, nahradil Roman Stantien, no ani on sezónu v klube nedokončil.

Vo februári ho nahradil doterajší asistent Peter Kudelka, ktorý je vo veku 35 rokov najmladší hlavný tréner v súťaži.

Trenčín je konečne doma

Hráčom Dukly Trenčín ovplyvnila základnú časť rekonštrukcia ich Zimného štadiónu Pavla Demitru.