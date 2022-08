Slovan chce v Mostare uspieť. Weiss: Nebudeme hrať na remízu

"Videl som ich vo viacerých zápasoch. Majú šancu, chcú hrať skupinu ako my, doma budú chcieť rozhodnúť, aby mali vonku šancu. My si naopak chceme vybojovať dobrú pozíciu pre domáci zápas. Hrajú nátlakovo od prvej minúty, my určite nebudeme hrať na remízu. Majú vykartovaného jedného kvalitného hráča a rozostavenie podobné ako Batumi či Olympiakos," uviedol tréner Slovana.

"Tí ostatní musia byť prichystaní, my máme dosť kvalitných hráčov. Odohrali sme uplynulé zápasy dobre, nálada a bojovnosť z nich sa musí preniesť aj do zajtrajšieho zápasu," zaželal si Weiss.

De Marco: Ja mám teplo rád

Na stretnutí by malo byť asi 5000 fanúšikov domácich, čo znamená, že zaplnená bude celá spodná časť tribúny. Tá vrchná zostane prázdna. Ako TASR informovali domáci organizátori, do tejto časti sa nepredávali lístky, lebo sektor nespĺňa požiadavky UEFA.

Okrem búrlivého domáceho prostredia musia slovanisti zvládnuť aj náročné teplotné podmienky. Horúčavu si vyskúšali už na stredajšom tréningu, vo štvrtok bude počasie rovnaké.

"Ja mám teplo rád, takže túto vec vnímam pozitívne. Vieme, že Zrinjski sa chce po prvý raz kvalifikovať do nejakej zo skupín v európskych pohároch a bude to pre nich emotívne. Ale my sme na dobrej ceste. My musíme bojovať, lebo je to šanca aj pre nás a aj my chceme ísť ďalej," vyhlásil obranca Slovana Vernon de Marco.