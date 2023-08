Káder Neapola je po zisku titulu takmer bez zmeny, najväčším otáznikom je nový tréner

Garcia absolvuje ostrú premiéru s takmer rovnakým kádrom, ktorý získal na jar "scudetto". Päťdesiatdeväťročný francúzsky tréner išiel proti súčasným trendom, do Talianska prišiel zo saudskoarabského Al-Nassr, ktorý s ním ukončil spoluprácu.

RÍM. Futbalový Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom čaká po vyše 33 rokoch prvá sezóna v pozícii obhajcu talianskeho titulu.

"Ak chceme, aby tím fungoval aj v tejto sezóne, musíme urobiť ďalší krok a priniesť nové veci. Musíme byť každý rok v Lige majstrov, to je základ.

V Serie A už pôsobil v rokoch 2013-2016 a dvakrát priviedol AS Rím do Ligy majstrov. Trofej však naposledy získal pred dvanástimi rokmi s Lille, keď vyhral Ligue 1 aj Francúzsky pohár.

Silné ofenzívne duo v zložení Victor Osmihen a Chviča Kvaracchelija však nad odchodom neuvažuje. Nigérijský útočník, ktorý bol najlepší strelec Serie A v uplynulej sezóne, je navyše naklonený ročnému predĺženiu zmluvy. Tá súčasná platí do konca sezóny 2024/25.

Dobrou správou pre SSC je takmer kompletné zachovanie majstrovského kádru. Vypadol z neho len stopér Kim Min-jae, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov.

Nádeje vkladá do argentínskeho útočníka Tatyho Castellanosa, za ktorého zaplatil New Yorku City 15 miliónov eur. V Ríme by mal vytvoriť duo s dlhoročným kanonierom Cirom Immobilem.

Inter musí zvládnuť viacero odchodov

K mnohým odchodom prišlo v lete u finalistu Ligy majstrov Interu Miláno. Okrem Slováka Milana Škriniara sú to aj Edin Džeko, Romelu Lukaku a brankár Andre Onana.