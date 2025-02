Komárno vyriešilo dlhy a chce sa zachrániť. Prezident klubu: Sezónu dokončíme

"Ťažko sa zháňajú peniaze, ale my sme ich v skutočnosti mali prisľúbené. Len sa to naťahovalo a naťahovalo. Teraz to však máme zabezpečené na sto percent. Sezónu dokončíme. Plus ako hovoril tréner, keď budeme rovnako úspešní, bude aj niečo navyše," uviedol Baráth.

Ten sa vyjadril aj k rekonštrukcii starého štadióna: "My sme aj neskôr začali podľa verejného obstarávania. Boli tam dosť veľké problémy, ale aj to sme doriešili. Možno, že bude aj prekvapenie, aby štadión zodpovedal európskym normám, ktoré potrebujeme."

"Už vtedy som vedel, že to nebude hotové na jar. Preto sme s Moravcami uzavreli zmluvu na celý rok. Musíme to zosúladiť, aby sme cenovo zvládli celý štadión. Podľa mňa však bude jeden z najkrajších na Slovensku. Teraz je hotový na osemdesiat percent," skonštatoval Baráth na piatkovej tlačovej konferencii.

V tíme už nepokračuje český brankár Jakub Trefil, ktorý zamieril do Ostravy a stredopoliar Jozef Špyrka odišiel do Pohronia.

Šimko: Nebolo to psychicky jednoduché

Kapitán Martin Šimko je rád, že sa vyriešili podlžnosti a všetci sa môžu stopercentne sústrediť na futbal.

"Nebolo to psychicky jednoduché, nebudem klamať. Začalo to už okolo Vianoc. Aj sme si telefonovali s chlapcami a riešili sme to medzi sebou. Natiahlo sa to aj cez prípravu, ale stále sme čakali. Som rád za prístup hráčov, že bol veľmi profesionálny. Makali sme každý deň a všetci sme radi, že sa to vyrovnalo. Ideme s čistým štítom."

Doplnil ho Radványi: "Musím chlapcov pochváliť. Samozrejme, všetci o tom vedeli, čo sa tu deje, aké boli problémy. Chlapci to odmakali. Samozrejme, nebolo to jednoduché. Myslím si, že prípravu to absolútne neovplyvnilo. Samozrejme, v niektorých zápasoch som videl, že chlapci nemajú čisté hlavy. To je normálna vec. Ale som veľmi rád, že sa tento týždeň tieto veci vyriešili."