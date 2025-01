Komárno dlhuje daňovému úradu takmer 260-tisíc. Hráči ani tréner však nepanikária

V klube pôsobí už viac ako tri roky a tvrdí, že nikdy neboli problémy s výplatami. Vždy dostali to, čo mali sľúbené. Nikto nepochybuje, že to bude tak aj tentoraz.

Mužstvo trénuje na umelej tráve na maďarskej strane mesta. „Je to najlepšie riešenie, prejdeme cez most a máme tam dobré podmienky,“ zdôraznil tréner.

Už je jasné, že vzhľadom na meškajúcu výstavbu štadióna nováčik bude musieť odohrať aj jarnú časť v Zlatých Moravciach.

„Samozrejme nás to neteší, bolo by lepšie, ak by sme mali za sebou aj dvanásteho hráča. No, už sme si aj zvykli, že hráme v azyle.

My nemáme vplyv na to, kedy bude štadión hotový. Mojou úlohou je pripraviť mužstvo na jarnú časť a vybojovať záchranu,“ podčiarkol Radványi.

