Bez jednotky i bez favoritky. Taký bude turnaj pre najlepšie

Víťazka US Open Emma Raducanuová, ktorá pred grandslamovým triumfom nemala takmer žiadne skúsenosti so zápasmi na najvyššej úrovni, sa taktiež nekvalifikovala.

Okrem Plíškovej má skúsenosti s Turnajom majstriek už iba Španielka Garbine Muguruzová. Na prestížne podujatie sa dostala po štvrtý raz. Na rozdiel od Češky sa však jej posledná účasť datuje ešte do roku 2017. Raz prešla do semifinále a dvakrát skončila v skupinovej časti.

"Ani si nedokážete predstaviť, aké to je šialené, keď niekto, kto má 26 rokov - nie 20 - sa dostane do top 10. Keď mi nikto neveril, ja a moji najbližší sme tomu verili," povedala pre WTA grécka tenistka.

Na Turnaj majsteriek by sa vlani pravdepodobne dostala Aryna Sabalenková. Pre pandémiu však tradičné stretnutie najlepších hráčok sveta zrušili. Dnes je Bieloruska turnajovou jednotkou, keďže pre pandemické reštrikcie nepríde svetová jednotka Ashleigh Bartyová.

Práve sezóna 2021 bola pre Sabalenkovú prelomová. Na grandslamoch sa jej nikdy nedarilo, na Wimbledone a na US Open však premiérovo dosiahla na semifinále.

"Na grandslamoch som si nevedela poriadne poradiť so všetkými emóciami, ktoré so sebou prinášali. Po každom som bola znechutená, že sa neviem vyrovnať s tlakom. Mala som pocit, že do druhého týždňa sa nikdy nedostanem. Veľa sme na tom pracovali so psychológom," priznala Sabalenková pre WTA.

Veľký okruh favoritiek

Ďalšou hráčkou, ktorá by si zahrala na podujatí už aj pred rokom, je Poľka Iga Swiateková. Tá vlani senzačne ovládla netradičnú, pre pandémiu posunutú, jesennú edíciu Roland Garros.