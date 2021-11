Kamarátku pripravila o Turnaj majsteriek, tá jej úspech praje

Kým mnohé hráčky ku koncu sezóny bojujú so zraneniami a únavou, ona sa dostala do "herného tranzu", ktorý jej prinášal jedno víťazstvo za druhým.

Na severe Moravy dokonca nestratila ani set a to hrala proti Paule Badosovej, Belinde Benčičovej, Petre Kvitovej či Marii Sakkariovej.

Vedela, že ak si chce ukoristiť posledné postupové miesto do mexickej Guadalajary, musela vyhrať minulotýždňový turnaj v rumunskom Kluži. Vďaka tomu by sa dostala pred Ons Jabeurovú.

Na kurte však bola opäť nekompromisná. V Kluži nadviazala na výkony z Ostravy a nestratila ani set. Vo finále deklasovala domácu favoritku a dvojnásobnú grandslamovú šampiónku Simonu Halepovú 6:2, 6:3. Stačilo jej na to 70 minút.

"Stále si neuvedomujem, čo sa deje. Samozrejme, som neskutočne šťastná, že som hrala veľmi dobre a vyhrala finále. Hlavne na to som sa sústredila a som na seba hrdá," povedala na tlačovej konferencii po výhre nad Halepovou.

Po premenenom mečbale odhodila raketu a tvár jej zdobil úsmev. Bolo na nej vidno veľkú úľavu. V tom momente si uvedomila, čo dosiahla. Získala svoj piaty titul, postúpila na Turnaj majsteriek a prvýkrát nazrela do Top 10 rebríčka WTA.

Priamo na kurte trošku podpichla aj svoju africkú kamarátku. "Prepáč Ons, ale musela som ti to urobiť. Teším sa na budúci rok a verím, že sa nám to podarí obom," povedala.

Od 17. augusta odohrala Kontaveitová 28 zápasov, z ktorých prehrala iba dva. Najmä po skončení US Open minimálne oddychovala.

Kontaveitová má skvelú formu a hoci bude v Mexiku nasadenou osmičkou, žiadnou outsiderkou nie je. Naopak, môže pomýšľať na najvyššie méty.

„Bude ťažké ju zdolať,“ napísal na twitteri portugalský novinár José Morgado.

Turnaj majsteriek sa začne 10. novembra a vyvrcholí o sedem dní neskôr. Osem hráčok bude rozdelených do dvoch skupín, kde sa hrá systém každá s každou. Prvé dve tenistky následne postúpia do semifinále.

Na prestížnom podujatí v Mexiku sa predstavia aj Bieloruska Aryna Sabalenková, Češky Barbora Krejčíková s Karolínou Plíškovou, Grékyňa Maria Sakkariová, Poľka Iga Swiateková a Španielky Garbine Muguruzová s Paulou Badosovou.

V prípade odstúpenia niektorej z hráčok v skupinovom zápase môže do bojov zasiahnuť na jej miesto náhradníčka. Na turnaj vždy cestujú dve. Prvou náhradníčkou bude práve spomínaná Ons Jabeurová.

Druhou by mala byť Naomi Osaková, no tá dlhodobo hovorí o svojich psychických problémoch a v tejto sezóne odohrala minimum zápasov, je nepravdepodobné, že by túto pozíciu prijala.

Ďalšou v poradí je Ruska Anastasia Pavľučenkovová, ktorá zas hrá tento týždeň na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe. Tiež preto nie je isté, či možnosť využije. Šancu tak možno dostane trinásta Jelina Svitolinová, víťazka resp. finalistka ostatných dvoch ročníkov.