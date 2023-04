Bayern je na pokraji vypadnutia, Tuchel však neskladá zbrane: Sme nabudení

V druhom stretnutí je krok od postupu do semifinále po trinástich rokoch taliansky Inter Miláno, ktorý sa bude v druhom stretnutí proti Benfice Lisabon opierať o dvojgólový náskok.

"Počas 60 minút to bol veľmi tesný zápas. V mnohých momentoch bol Bayern lepší ako my, nám však pomohol druhý strelený gól. V Mníchove som žil tri roky, takže poznám ich mentalitu a kvalitu. Stále nás čaká ťažký zápas."

"Chlapci odohrali skvelý prvý zápas proti veľmi silnému súperovi. Benfica však ukázala, že v tejto sezóne dokáže hrať výborné zápasy všade. Budeme potrebovať ďalší skvelý výkon, aby sme sa dostali do semifinále," uvedomuje si tréner Interu Simone Inzaghi, ktorého zverencom sa darí v prebiehajúcom ročníku iba v pohárovej Európe.

V Serie A sa výsledkovo trápia a výhru nezaznamenali v žiadnom z predošlých piatich duelov. V sobotu Inter nestačil na domácej pôde na trinástu Monzu (0:1).

Schmidt: Musíme si vždy veriť

Víťazne sa nenaladili pred odvetou ani hráči Benficy, ktorí po rovnakom výsledku podľahli v domácej súťaži nováčikovi z Chavesu.

Lisabončania mali v prvom štvrťfinálovom zápase na domácom ihrisku prevahu v držaní lopty, dokázali si vytvoriť aj niekoľko sľubných príležitostí, napokon však prvýkrát v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov nestrelili ani gól a zaznamenali prvý nezdar.

"Samozrejme, že domáca prehra nie je dobrá, ale je to len prvé dejstvo. Musíme si vždy veriť. Inter hral s väčšou efektivitou a my musíme urobiť to isté. Verím, že v Miláne môžeme vyhrať," povedal tréner Benficy Roger Schmidt.