Medailový úspech by bol šokom. Bátovská Fialková to však v tejto sezóne už raz dokázala

BRATISLAVA. Na prvý pohľad to tak nemusí vyzerať. Slovenský biatlon je však na vzostupe a po malých krokoch sa približuje k pozíciám z minulosti. Na pódiové umiestnenia je ešte ďaleko, ale rovnako je veľké pokrok v porovnaní s poslednými dvomi sezónami. Žiadny zimný šport nemá v posledných rokoch toľko úspechov ako práve biatlon. Od roku 2021 zakaždým vybojovali biatlonisti na majstrovstvách sveta medailu. Juniorskú. Mladé talenty postupne dorástli. Ema Kapustová a Jakub Borguľa spolu s nováčikom Arturom Ischakovom sa tento rok prvýkrát predstavia už na seniorskom šampionáte v Lenzerheide (12. - 23. februára).

Slovenský tím sa však bude viac spoliehať najmä na skúsenosti a osvedčené mená – Paulu Bátovskú Fialkovú a Anastasiu Kuzminovú. Úspech závisí od streľby Najmä Bátovská Fialková prekvapila 3. miestom v pretekoch s hromadným štartom v Annecy. Tento výsledok bol veľkým prekvapením. Na pódiovú priečku sa prebojovala v strhujúcom závere. Vo Svetovom pohári však častejšie bola v tretej a druhej desiatke. „Bežecké časy na pretekoch má v najlepšej desiatke, čo je skvelý základ. Zaradila sa medzi najlepšie bežkyne v biatlone. Ale čakáme, kedy sa jej poradí zladiť bežeckú formu so streleckou. Dosiahla celkom slušné výsledky. Pohybovala sa okolo 25. miesta, ale čakáme kedy sa to všetko na pretekoch stretne. Možno to vyjde na majstrovstvách sveta,“ referoval pre Sportnet tréner Martin Bajčičák. Formu na majstrovstvá sveta ladila jeho zverenka v Obertiliachu.

Bátovskú v tejto zime však brzdí streľba. Presnejšie ležka. Sama je z toho rozladená. Zlepšiť streľbu sa snaží dlhodobo. V Obertiliachu na nej pracovala s trénerom Jaroslavom Kamenským. Zaujímavosťou je, že Bátovská nikdy v Lenzerheide nesúťažila. Švajčiarske stredisko hostilo preteky Svetového pohára jediný raz. V decembri 2023, kedy čakala slovenská biatlonistka narodenie dcéry. Neštartovala tu ani na IBU Cupe či mládežníckych šampionátoch, ktoré sa tu konali.

Jej maximom z majstrovstiev sveta je piate miesto spred šiestich rokov. V Östersunde reálne bojovala o medailu vo vytrvalostných pretekoch. Odstrelila si ju posledným výstrelom. Zo slovenskej výpravy je vzhľadom na výsledky v sezóne zrejme jediná, ktorá sa môže dostať do najlepšej pätnástky v individuálnych súťažiach. „Ideme na majstrovstvá so skromnosťou. Našim cieľom je bojovať o umiestnenie do pätnásteho miesta, a keď prekvapíme, budeme radi. Táto sezóna je prvá po materskej prestávke. Veríme, že tá budúcoročná bude lepšia,“ vraví Bajčičák. Prekvapiť môže mladá generácia Kuzminová zase po slabšom úvode sezóny dokázala vybojovať vo Svetovom pohári bodované priečke. Aj u nej závisí výsledok hlavne od streľby. Zaujímavé môžu byť výkony trojice debutantov – Kapustová, Borguľa, Ischakov. Kapustová je oproti mužom o rok staršia a v tejto sezóne sa trápi bežecky. Jej strata na jedno kolo sa blíži k minúte, čo je priepastný rozdiel. Strelecky je však aktuálne najlepšia zo slovenských biatlonistov. Udržuje si 86-percentnú úspešnosť. Dokázala podržať aj štafetu v Ruhpoldingu.

Borguľa s Ichakovom majú za sebou debut vo Svetovom pohári, no zatiaľ najlepšie výkony ukázali na juniorských ME. Ischakov vybojoval bronz vo vytrvalostných pretekoch a Borguľovi medaila v pretekoch s hromadným štartom tesne unikla. Skončil štvrtý.

Artur Ischakov s bronzovou medailou vo vytrvalostných pretekoch na ME juniorov. (Autor: Igor Stančík / slovenskybiatlon.sk)

Na seniorských MS by bol pre oboch zázrak aj výsledok v najlepšej dvadsiatke. „Samozrejme sa teším. Na takomto veľkom podujatí som ešte nebol. Bude to moja premiéra. Prešiel som si trať. Uvidíme, prišla mi celkom náročná. Ciele? Malý cieľ som si dal, že by som sa chcel dostať do stíhačky s tým by som bol veľmi spokojný. Hlavné bude, aby som bol sám spokojný so svojimi výkonmi,“ hovoril 20-ročný Borguľa pre slovenskybiatlon.sk Ischakov mal tréninogvý výpadok po tom, čo si v decembri zlomil ruku a ochorenie ho pribrzdilo aj po bronze na juniorských ME. „Ale na majstrovstvá by som mal byť dobre pripravený. Spokojný by som bol s výsledkom v najlepšej tridsiatke. To by bolo skvelé,“ hovoril.

Vlaňajšie MS boli zo slovenského pohľadu neúspešné. Maximom štafety bolo 16. priečka mixu. V individuálnych pretekoch sa najvyššie dostala Júlia Machyniaková vo vytrvalostných pretekoch na 53. mieste. Vzhľadom na umiestnenia v aktuálnej sezóne je takmer isté, že tento výsledok sa podarí prekonať nie jednému biatlonistovi, ale viacerým. Nádejne sa ukázala aj ženská štafeta, ktorá prekvapila 7. miestom v Ruhpoldingu. V Lenzerheide štartuje program v stredu 12. februára súťažou miešaných štafiet. Slovenskoj by malo nastúpiť v zložení Kuzminová, Bátovská Fialková, Tomáš Sklenárik a jeden z dvojice juniorov Borguľa - Ischakov. B ö môže prekonať Björndalena V Lenzerheide absolvujú posledný svetový šampionát bratia Johannes a Tarjei Böovci. Obaja oznámili, že po tejto sezóne s biatlonom končia. Keď to v Ruhpoldingu oznámil Johannes, bol to šok. „Teším sa na šampionát. Aj keď viem, že je môj posledný, nemám zatiaľ ten pocit, že je to rozlúčka,“ vravel pre nórsku televíziu TV2. Mladší z bratov má 31 rokov. V biatlone by mohol ostať ďalšie 2 – 3 sezóny a stále mohol byť na vrchole. Uvedomil si, že do športu veľa investuje a chce sa viac venovať rodine. V Lenzerheide má veľkú šancu prekonať rekordy Ole Einara Björndalena. Obaja majú spolu po 20 titulov z MS. Böovi stačí pridať jeden, aby slávnejšieho krajana prekonal. V počte individuálnych titulov z MS má o jeden menej ako dvojica Björndalen a Martin Fourcade. Ak by sa chcel posunúť pred nich, musel by vyhrať dve zo štyroch individuálnych súťaží. S jedným zlatom by sa zaradil na ich úroveň.

Rovnako má šancu vyrovnať absolútny rekord Björndalena. Ole Einar má zo svetových šampionátov 45 medailí. Johannes Bö by však musel stáť na stupni víťazov v každej súťaži. Nie je to nereálne, pretože to dokázal na posledných dvoch majstrovstvách sveta. Znie to šialene, ale naposledy skončil bez medaily na majstrovstvách sveta v pretekoch s hromadným štartom 2021 v Pokljuke. V stredu v pretekoch miešaných štafiet môže svoju medailovú sériu posunúť už na číslo 15. Všetky preteky MS v biatlone bude naživo vysielať STVR na kanáli :ŠPORT.

Nominácia Slovenska: ženy: Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Ema Kapustová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová muži: Jakub Borguľa, Damián Cesnek, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik