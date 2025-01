Medaila na MS? Ideme skromne a radšej prekvapíme. Silnejšia bude Paula o rok, vraví tréner Bajčičák

Po štvorročnej pauze sa do slovenského biatlonu vrátil MARTIN BAJČIČÁK ako tréner mužskej reprezentácie a Paulíny Bátovskej Fialkovej. Práve s ňou dosiahol v minulosti osem pódiových umiestnení v pretekoch Svetového pohára. V tejto sezóne práve Bátovská z biatlonistov najviac prekvapila strhujúcim výkonom a 3. miestom v Annecy. "Zmenila sa. Má rodinu a je uvoľnenejšia. Na tréningu si odrobí všetko, ale potom sa už venuje dcérke. Športovcovi to môže veľmi pomôcť, keď sa uvoľní a neberie svoj šport tak vážne. Je na nej cítiť, že je na správnej ceste," vraví Bajčičák pre Sportnet.

V tejto sezóne ste sa vrátili späť k trénerskej pozícii v biatlone. Ako k tomu prišlo? Som rád, že sa táto spolupráca obnovila. Paula sa mi ozvala asi vo februári, že by mala záujem. Potom sme to dotiahli. Rok mala výpadok. Nesúťažila. Ale do pôrodu sa snažila športovať. Nestratila z kondície až tak veľa a už vo februári sme si povedali, že treba postupne začať. Jej pauza bola veľmi krátka. Bolo na nej vidno, že veľmi chce. Psychicky si oddýchla a zistila, že je biatlon chýba.

V posledných štartoch vo Svetovom pohári patrí Paulína Bátovská Fialková bežecky medzi desať najlepších biatlonistiek. Čím si to vysvetľujete? V máji keď sme začali spolupracovať už išla do toho naplno. A vedela si zariadiť všetko, aby bolo postarané aj o dcéru. Každý tréning, ktorý sme si naplánovali dokázala zrealizovať, hoci mala materské povinnosti. Pri takom malom dieťatku to nie je jednoduché. Išla na sto percent. Mamičky vedia, že to nie je ľahké. Ani regenerácia a spánok v noci nie je taký, ako keď športovec nemá rodinu. Od začiatku sme mali plán, aby to fungovalo. Zatiaľ sa nám to darí a teší ma to. AJ keď v šprinte ešte nenadviazala na časy, ktoré v minulosti dosahovala, ale v stíhačkách aj v pretekoch s hromadným štartom ukázala špičkovú formu. V Anterselve sa aj v šprinte prvýkrát dostala v behu do najlepšej desiatky. Nadviazala na to, na čo som bol u nej zvyknutý.

Paulína Bátovská Fialková s trénerom Martinom Bajčičákom. (Autor: Igor Stančík / slovenskybiatlon.sk)

V minulosti ste spolupracovali štyri sezóny. Bátovskú dobre poznáte. Zmenila sa odvtedy? Zmenila sa. Má rodinu a je viac uvoľnenejšia. Celkovo biatlon akoby viac pustila z hlavy. Na tréningu si odrobí všetko, ale potom sa už venuje dcérke. Športovcovi to môže veľmi pomôcť, keď sa uvoľní a neberie svoj šport tak vážne. Je na nej cítiť, že je na správnej ceste. Výhodou pre ňu mohlo byť aj to, že teraz sa pohybuje v chlapčenskom kolektíve a na tréningoch nemala priamu konkurentku. Môže sa sústrediť na seba.

V tejto sezóne sa práve ona postarala o najväčšie prekvapenie. V Annecy po strhujúcom výkone senzačne skončila tretia. Prekvapilo vás to? Ak by sa toto stalo už na prvom kole Svetového pohára v Kontiolahti, veľmi by ma to prekvapilo. Paula postupne začala ukazovať, že pri lepšej konštelácii by sa do pätnásteho miesta mala dostať. V Hochfilzene v stíhacích pretekoch dosiahla siedmy bežecký čas, skvele bojovala a ja som čakal, kedy sa jej konečne podarí vybojovať umiestnenie v najlepšej desiatke. V Annecy jej nevyšiel šprint podľa predstáv. Dobre zastrieľala, ale bežecky to nebolo ono. Ale v stíhačke mala zrazu štvrtý čas. Už sa to ukazovalo. Ale že by vyletela až na pódium to som nečakal. Hromadné preteky jej vyšli parádne. Mala druhý bežecký čas, ukázala bojovnosť a musím pochváliť aj servis, ktorý pripravil veľmi dobré lyže. Na strelnici obstála výborne. Celé to bolo veľmi príjemné prekvapenie. Behá v tejto sezóne rýchlejšie v porovnaní s minulosťou? Momentálne to vyzerá akoby sa jej s v stíhačkách darilo ešte viac ako kedysi. Ale som zvedavý na ďalší priebeh sezóny, či to dokáže aj v šprinte. Nebudem vravieť, či to je horšie alebo lepšie. Bežecké časy na pretekoch má v najlepšej desiatke, čo je skvelý základ. Zaradila sa medzi najlepšie bežkyne v biatlone.