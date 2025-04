Tatran chce 19. titul, no trénerovi sa nepozdáva dlhá pauza: Je to dosť riskantné

Tréneri po prestávke zostavou zamiešali, no aj tak sme vyhrali o pätnásť gólov. Podstatné je, že sme stanovený cieľ, zvládnuť semifinálovú sériu v najkratšom možnom čase, splnili. A teraz sa musíme patrične pripraviť na finále, v ktorom podľa mňa to bude zase Považská Bystrica,“ mienil v zápase celkovo päťgólový „Pepa“ Hozman.

„Postupne sme skóre zvyšovali. Polčas skončil o osem gólov pre nás, v druhom sme to natiahli až na sedemnásťgólový rozdiel. Blízko sme mali aj k štyridsiatke, chýbal jediný gól. Žiaľ, nevyhli sme sa hluchému úseku, zasekli sme sa na pár minút strelecky. Nebyť toho, tá túžená najmenej štyridsiatka, bola by dozaista padla.

Dlhodobo po dvojnásobnej operácii kolena chýba kapitán mužstva Lukáš Urban. Jeho zástupca Igor Čupryna sa síce proti Novým Zámkom do brány postavil, no ani on nie je stopercentne zdravotne v poriadku.

Frontálnym striedaním úroveň hry upadla

Tréner Tatrana Radoslav Antl vyjadril po treťom víťaznom semifinálovom stretnutí spokojnosť predovšetkým s výhrou svojich zverencov.

„Vyhrali sme presvedčivo o pätnásť gólov, avšak Nové Zámky hlavne v prvej štvrťhodine i napriek nášmu vydarenému štartu hrýzli. Boli znovu nepríjemným a nepoddajným súperom. Škoda ale, že sme dostali takých päť úplne zbytočných gólov.

Na druhej strane z vyložených pozícii neskórovali, preto nečudo, že na tú štyridsaťgólovú métu sme nedosiahli. Frontálnym striedaním úroveň našej hry trochu upadla.

Čo sa týka celej semifinálovej série, tak ten prvý mužstvo podcenilo, nezvládlo to hlavne v hlavách. V druhom v Nových Zámkoch to bol zo strany nášho tímu diametrálne odlišný prístup, premietnutý do výkonu i do konečného výsledku.

Nuž a do tretice to bolo znovu presvedčivé víťazstvo. Lenže nie žiadna 'povinná jazda', hráči na ihrisku si ho oddreli. Takých päťdesiat minút odohrali na vrcholovej úrovni. Nuž a tých zvyšných desať minút odtiahli ostatní hráči z lavičky.“