Tréner Prešova si servítku pred ústa po trápení nekládol. Priznal úpadok tréningového procesu

V záverečných minútach ale Tatran predsa len zabral. Hru po takmer trojmesačnej pauze pre zranenie oživil na ľavom krídle slovenským reprezentant Damián Mitaľ, na pravom sa blysol zase s veľkým nasadením hrajúci český reprezentant Josef Hozman, či nenápadne v spojkovom rade hrajúci, no efektívny Slovinec Gašper Horvat.

Bojovnosťou, agresívnou obranou, dravosťou smerom do útoku a s veľkým odhodlaním hrajúce Nové Zámky sa po počiatočnom solídnom vstupe Prešova, keď viedol 4:1, 5:2 i 8:6 otriasli.

Táto trojica zaznamenala po päť gólov. Siedmimi sa prezentoval spoľahlivý v obrane i v útoku Kubánec Pavel Hernandez.

Zmenami v zostave dobrý ťah prešovských trénerov napokon privodil v zápase, ktorý mal byť jasnou záležitosťou domáceho favorita, úspešný obrat.

„V extralige sme len v predošlých dvoch zápasoch vyhrali nad Štartom doma o šestnásť a vonku o jedenásť gólov. Pred prvým semifinálovým zápasom sa ozývali z nášho tábora, zase ich rozbijeme, zase suverénne vyhráme a pôjdeme si ďalej za svojim cieľom.

Žiaľ, že vlastne sa nám nič nemôže stať, prenieslo sa do tréningového procesu, do prípravy na vyraďovaciu časť do povedomia

samotných hráčov. Niektorí netrénovali pre doliečujúce sa nejaké boľačky, iní zase rehabilitovali. Skrátka, kvalita tréningového procesu nám upadla,“ bez servítky na ústach vyriekol po veľkonočnej dráme v THA tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.