    Nie je dokončená ani hlavná šatňa, v exteriéri sú diery. Test olympijskej haly vzbudzuje reakcie

    Santa Giulia Aréna v Miláne.
    Santa Giulia Aréna v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jan 2026 o 10:59
    ShareTweet0

    Viceprezident Kanadskej hokejovej federácie je optimista.

    V Miláne budú cez víkend intenzívne testovať arénu Santa Giulia, ktorá sa počas februárových ZOH 2026 stane jedným z dejísk hokejového turnaja.

    Do nedele sa v nej odohrajú zápasy Talianskeho pohára a na tribúnach by malo byť okolo 4000 fanúšikov. Prvý duel sa uskutočnil v piatok večer.

    Podľa slov Chrisa Johnstona z denníka The Athletic hala nepôsobí dojmom, že o necelý mesiac má byť jedným z dejísk olympiády.

    „Keď som tam prvýkrát vkročil, cítil som sa ako na stavenisku. V exteriéri sú diery. Počas piatkového duelu sa nad ľadom vznášal stavebný prach. Organizátori majú čo robiť, aby všetko stihli do 5. februára, keď sa začne ženský hokejový turnaj,“ konštatoval Johnston.

    V hale zatiaľ nie je dokončená ani hlavná šatňa a k dispozícii sú iba tri z plánovaných 14 miestností. „Máme veľmi veľa práce, ja som práve skončil 11-hodinovú šichtu,“ povedal pre The Athletic jeden z robotníkov. Na tréningovom klzisku namaľovali čiary iba v piatok a momentálne sa nedá využívať.

    Scott Salmond, viceprezident Kanadskej hokejovej federácie, je však po obhliadke haly optimista:

    „Každá olympiáda prináša so sebou výzvy. Pevne verím, že organizátori všetko zvládnu. Som presvedčený, že budeme svedkami skvelých zápasov a fanúšikovia si prídu na svoje. Je super, že po 12 rokoch opäť uvidíme v akcii najlepších hokejistov sveta. Naši hráči prídu veľmi motivovaní s cieľom získať zlato.“

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026

      Patrik Rybár v drese slovenskej reprezentácie, archívna snímka.
      Patrik Rybár v drese slovenskej reprezentácie, archívna snímka.
      Rybár uprednostnil pred olympiádou boj o play off v KHL. Zostávam tu, povedal
      dnes 12:13|3
      Nachádzate sa tu:
      Domov»ZOH 2026»Nie je dokončená ani hlavná šatňa, v exteriéri sú diery. Test olympijskej haly vzbudzuje reakcie