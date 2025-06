Slovensko má šancu na rekord. Pred štartom EURO U21 bolo predaných takmer štvrť milióna vstupeniek

Šampionát v stredu odštartovali štyri stretnutia v základných skupinách A a C, pričom slovenskí mladíci v Bratislave tesne podľahli rovesníkom zo Španielska 2:3.

BRATISLAVA. Ešte pred stredajším úvodným výkopom majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov na Slovensku zaznamenali organizátori viac ako 254-tisíc predaných či rezervovaných vstupeniek, čo je rekord na tomto fóre.

Spolu je teda predaných a rezervovaných viac ako 254 000 vstupeniek, čo je najviac v histórii finálových turnajov kategórie do 21 rokov," informovali organizátori ešte v stredu popoludní.

Práve odštartované ME hráčov do 21 rokov pod Tatrami majú "nábeh" stať sa aj najsledovanejším šampionátom tejto vekovej kategórie na "starom kontinente" v histórii. Rekord zatiaľ držia ME "21", ktoré sa pred dvoma rokmi konali v Gruzínsku a Rumunsku.

Všetky súboje vtedy sledovalo dovedna 319 005 divákov. Rekord padol aj preto, že v Gruzínsku hrali domáci na takmer 55-tisícovom štadióne v Tbilisi a ich súboje v skupine sledovalo zakaždým vyše 40-tisíc priaznivcov.

Duel Gruzínsko - Izrael vtedy navštívilo viac ako 44-tisíc priaznivcov, súboj domácich proti rovesníkom z Holandska sledovalo vyše 43-tisíc fanúšikov a na duel proti Belgicku si našlo cestu takmer 42-tisíc divákov.