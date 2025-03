Hádzanársky šláger priniesol dva rozdielne polčasy. Chlapci vybehli ako vymenení, chválil hrdina

Hostia ale hneď v úvode druhého polčasu výdatne herne pridali a štyrmi gólmi v tesnom slede šli do dvojgólového vedenia.

Iste, nejakým chybám sme sa ani po prestávke nevyhli. V niečom nám priala športová šťastena, niečo sme s kolegom v bráne Matúšom Mitošinkom v dôležitých momentoch pochytali. Hlavne však mužstvo ukázalo charakter, s mimoriadnym fyzickým nasadením a obrovským srdcom hralo do až konca,“ zhodnotil Čupryna.

„Neviem, o čom sa bavili naši tréneri Radoslav Antl a Marek Gernát s chlapcami v kabíne, ale do druhého polčasu vyrukovali na ihrisko ako vymenení. S úplne inak nastavenými hlavami. Podľa mňa po prestávke hrali na 110 percent. Každý vydal zo seba maximum a ak sa niekomu niečo nevydarilo, ostatní zaňho zabrali.

„Stalo sa to pred jedným z prípravných stretnutí a odvtedy som prežíval dosť ťažké obdobie. Momentálne sa už dávam dokopy. Po nevyhnutnej rekonvalescencii a postupnom návrate do tréningového procesu som pred dvomi týždňami začal už intenzívne trénovať s mužstvom. Nuž a práve tesne pred šlágrom v Považskej Bystrici som zaberal už naplno,“ povedal.

Ďalší z pivotov Tatrana Peter Kimák-Fejko síce na lavičke úradujúceho majstra sedel, do hry ale nezasiahol. V polovici januára tohto roku si na jednom z tréningov zlomil členok.

Na návrat do zápasového diania mu to ešte nevyšlo. „Stále nie som ešte stopercentne pripravený hrať. A navyše v takom náročnom a dôležitom stretnutí proti Považskej Bystrici. Tréner Antl ma naň síce nominoval, no zrejme usúdil, že nejaký čas môj návrat ešte potrvá.

Napokon, nemá zmysel niečo uponáhľať. Iste, Tatran aktuálne nemá pivotov nazvyš. Po zranení je okrem mňa aj kolega Maroš Varga a tak tréneri na tento post z núdze vytiahli zo spojkového radu Kubánca Riosa,“ pokračoval Kimák-Fejko.

Najbližšie doma proti Bojniciam

"Spoluhráči sa na zápas v Považskej Bystrici pripravovali dlhší čas. Ja som do prípravy naskočil takpovediac vo finálnej fáze, v ktorej mužstvo netrénovalo v Tatran Handball Arene, ale v domovskom mládežníckom stánku klubu, v športovej hale na Nábrežnej ulici.

Takže sme sa aspoň s určitým nadsadením nastavili doma v Prešove na prostredie najbližšieho súpera. A ukázalo sa, že to vôbec nebol zlý nápad. Prvý polčas na pôde MŠK bol z našej strany možno dosť neohrabaný. Zato v druhom to už chlapci na ihrisku zvládli ozaj na výbornú. Cesta domov bola veselá," dodal Kimák-Fejko.