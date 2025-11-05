Gyökeres pre zranenie príde o reprezentáciu. Nový tréner ho vynechal z nominácie

ŠTOKHOLM. Anglický tréner Graham Potter do svojej prvej nominácie v pozícii trénera švédskej futbalovej reprezentácie nezaradil útočníka londýnskeho Arsenalu Viktora Gyökeresa. Dôvodom je svalové zranenie 27-ročného zakončovateľa.
Gyökeres otvoril skóre v sobotu na pôde Burnley pri víťazstve „kanonierov“ 2:0, ale do druhého polčasu už nenastúpil pre svalové zranenie.
Vynechal aj utorkový duel Ligy majstrov na pôde pražskej Slavie, v ktorom Arsenal zvíťazil 3:0. Naopak, útočníka Alexandra Isaka Potter nominoval, a to napriek tomu, že pre problémy s trieslom vynechal posledné štyri zápasy Liverpoolu.
„Nie je pripravený odohrať dva zápasy po 90 minút, ale je k dispozícii,“ citovala agentúra AP vyjadrenie bývalého kormidelníka Brightonu, Chelsea či West Hamu ohľadom Isaka.
Švédsko je momentálne posledné vo svojej štvorčlennej kvalifikačnej skupine s jediným bodom zo štyroch zápasov po neúspešnom ťažení, ktoré viedlo k odvolaniu Jona Dahla Tomassona, prvého zahraničného trénera v histórii reprezentácie.
Švédov čakajú v kvalifikácii MS 2026 ešte stretnutia vo Švajčiarsku (15.11.) a na domácej pôde so Slovinskom (18.11.).