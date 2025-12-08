Fínky si po víťazstve nad Slovenskom pripísali druhý triumf. Deklasovali Poľsko

MS žien vo florbale - B-skupina
Poľsko - Fínsko 1:18 (1:5, 0:6, 0:7)
Fínske florbalistky zaznamenali druhé víťazstvo na MS v Česku. V „slovenskej“ B-skupine v pondelok deklasovali Poľky 18:1 a posunuli sa na čelo tabuľky s piatimi bodmi.
Slovenky, ktoré figurujú na tretej priečke, čaká večerný súboj proti úradujúcim majsterkám sveta Švédkam.
Z výkonnostne silnejšej B-skupiny postúpia všetky štyri tímy, prvé dva pôjdu priamo do štvrťfinále, kým družstvá na tretej a štvrtej priečke čaká play off o štvrťfinále (predkolo play off).
Stretnú sa v ňom s druhým, resp. prvým tímom výkonnostne slabšej C-skupiny.