Fínky si po víťazstve nad Slovenskom pripísali druhý triumf. Deklasovali Poľsko

Florbalistky Fínska.
Florbalistky Fínska. (Autor: Floorball Frames/SZFB)
TASR|8. dec 2025 o 16:01
ShareTweet0

Slovenky čaká večerný súboj so Švédskom.

MS žien vo florbale - B-skupina

Poľsko - Fínsko 1:18 (1:5, 0:6, 0:7)


Fínske florbalistky zaznamenali druhé víťazstvo na MS v Česku. V „slovenskej“ B-skupine v pondelok deklasovali Poľky 18:1 a posunuli sa na čelo tabuľky s piatimi bodmi.

Slovenky, ktoré figurujú na tretej priečke, čaká večerný súboj proti úradujúcim majsterkám sveta Švédkam.

Z výkonnostne silnejšej B-skupiny postúpia všetky štyri tímy, prvé dva pôjdu priamo do štvrťfinále, kým družstvá na tretej a štvrtej priečke čaká play off o štvrťfinále (predkolo play off).

Stretnú sa v ňom s druhým, resp. prvým tímom výkonnostne slabšej C-skupiny.

Tabuľka skupiny B na MS vo florbale žien 2025

Florbal

    Slovensko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025.online
    Slovensko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025.online
    ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (skupina B)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Fínky si po víťazstve nad Slovenskom pripísali druhý triumf. Deklasovali Poľsko