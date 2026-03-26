Predaj falošných vstupeniek na MS v krasokorčuľovaní odhalili pred arénou

Policajti vo štvrtok zadržali pred pražskou O2 arénou tridsaťosemročného muža, ktorý mal pri sebe osem falošných vstupeniek na majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní za zhruba 20.000 českých korún (približne 815 eur).
Podozrievajú ho z podvodu, uviedli na sieti X. Polícia má kvôli nepoctivým predajcom pred arénou pojazdné pracovisko. Podľa stredajšieho vyjadrenia vedúceho oddelenia kyberkriminality pražskej polície Václava Píseckého je okamžitá reakcia k ich odhaleniu veľmi dôležitá.
Aj pred dvoma rokmi pri svetovom šampionáte v hokeji sa tak podarilo zadržať niekoľko predajcov ešte v čase jeho konania.
"Zadržaný bol už v minulosti odsúdený za podvody," uviedla vo štvrtok polícia. Muža zaistili členovia tímu Tiket, ktorí sa na podvody s falošnými lístkami zameriavajú.
Neplatné vstupenky môžu ľudia, ktorí to zistia pri vstupe na majstrovstvá, nahlásiť polícii ihneď. V pojazdnom pracovisku ich bude počas celého šampionátu vždy niekoľko. Policajti ale tiež opakovane apelujú na návštevníkov, aby vstupenky kupovali len u autorizovaných predajcov.
Na poriadok v okolí arény aj v celom hlavnom meste dohliada v čase šampionátu o sto až 150 policajtov viac ako v bežné dni.
Bezpečnostné opatrenia sú podobné ako pri iných veľkých športových podujatiach, oproti majstrovstvám sveta v hokeji mužov v roku 2024 sú však o niečo menšie, uviedol už skôr prvý námestník policajného prezidenta Tomáš Lerch.
Okrem pražských policajtov sa podľa Lercha na opatreniach podieľajú aj členovia pyrotechnickej služby, leteckej či cudzineckej polície.
Policajti podľa námestníka nemajú žiadne informácie o možnom útoku alebo problémoch, sú na ne však pripravení. Pred halou sú aj príslušníci so zbraňami.
Svetový šampionát sa začal v stredu a bude trvať do nedele 29. marca. Majstrovstvá sa do Česka vrátili po 33 rokoch, naposledy sa tu konali v roku 1993.
Podľa organizátorov sa na podujatí predstaví 200 najlepších krasokorčuliarov a krasokorčuliarok z 50 krajín v štyroch disciplínach.