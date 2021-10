Trnava si po kontumácii čiastočne napravila chuť a dotiahla sa na Slovan

Pablo Villar, tréner Pohronia: "Za posledných sedem dní sme hrali tri zápasy. Počítali sme s tým, že Trnava bude hrať na troch obrancov. Nehrali sme dnes zle na to, aby sme v prvom polčase prehrávali 0:2. Ak však budeme dostávať góly po takýchto chybách, tak to nebude dobré. Zlepšujeme sa, to je tiež podstatné. Blahoželám Trnave, mužstvo u nás ukázalo, že je jedno z dvoch najlepších na Slovensku."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Dnes sme výnimočne zmenili rozostavenie a hrali sme na troch obrancov, lebo sme chceli staviť na dvoch útočníkov a s Cabralom a Yusufom na krídlach, aby sme boli nebezpečnejší v ofenzíve. Vyplatilo sa nám to. Obaja útočníci Boateng a Ristovski dali po góle. V druhom polčase sme prestriedali a zápas sme si ustrážili v strednom bloku už v našom klasickom rozostavení. Nepúšťali sme domácich do nebezpečných situácii. Sme radi, že sme dosiahli víťazstvo, lebo po tom poslednom incidente sme potrebovali práve takúto vzpruhu."