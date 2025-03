Kopanec do hlavy, agresivita a šok v Plzni. Lazio rozhodlo s deviatimi hráčmi

PLZEŇ. Bol to veľký večer pre český futbal. Dlho to vyzeralo, že si Viktoria Plzeň odvezie do odvety viac ako remízu 1:1. V hektickom závere však udrelo Lazio Rím a rozhodlo o výhre 2:1.

Účasť v osemfinále Európskej ligy je pre Plzeň úspech. Viktoria však v úvodnom súboji siahala na senzáciu, keď malo o dvoch hráčov v poli viac.

Spoza šestnástky však v 98. minúte vystrelil dánsky talent Gustav Isaksen a rozhodol o výhre Lazia 2:1.

„Gól na 1:2? Ešte teraz mi je z toho zle,“ pre idnes.cz sklamane konštatoval tréner Plzne Miroslav Koubek.