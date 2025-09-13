Vaculík zakončil sezónu umiestnením v elitnej desiatke, titul získal Zmarzlik

VOJENS. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 10. miesto na Veľkej cene Dánska, posledných pretekoch seriálu MS Speedway GP.
V celkovom hodnotení sa umiestnil na 14. priečke so ziskom 51 bodov. Staronovým majstrom sveta sa stal Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorému 2. miesto v Dánsku stačilo na zisk šiesteho titulu.
Na rozdiel od nedávnych sezón sa o titule muselo rozhodnúť až v záverečných pretekoch sezóny. Zmarzlik mal pred podujatím v Dánsku tesný náskok pred Kurtzom, ktorý musel získať minimálne i tri body viac než Poliak.
Kurtz síce potvrdil vynikajúcu formu, keď zvíťazil v piatych pretekoch Speedway GP, no napokon mu to na titul nestačilo. Zmarzlik sa umiestnil tesne za ním, takže vo Vojens získal iba o dva body menej než Austrálčan.
Ten zaostal za Zmarzlikom v celkovom hodnotení iba o bod. Poliak sa ziskom šiesteho titulu vyrovnal rekordérom v počte celkových prvenstiev - Švédovi Tonymu Rickardssonovi a Novozélanďanovi Ivanovi Maugerovi.
„Mám veľký rešpekt pred tým, akú sezónu mal Brady (Kurtz). Bol to síce debutant, no jeho výkony boli úžasné a pre mňa znamenajú novú výzvu. Bol to môj najväčší súper. Dnes sa však teším zo šiesteho titulu majstra sveta. Každý z nich bol iný, každý rok je iný a prináša niečo nové. Vždy je to nová výzva a motivácia,“ konštatoval Zmarzlik.
Sezóna 2025 bola pre Vaculíka jedenásta v prestížnom seriáli. Umiestnením na 14. priečke si vyrovnal svoj najhorší výsledok (2013).
Keďže sa neumiestnil v prvej šestke a ani v prvej štvorke na Speedway Grand Prix Challenge v dánskom Holstede začiatkom augusta, nemá istotu účasti na MS v nasledujúcej sezóne 2026. V minulosti sa doň už viackrát dostal vďaka tzv. voľnej karte.
Veľká cena Dánska (Vojens)
1. Brady Kurtz (Aus.) 20, 2. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 18, 3. Michael Jepsen Jensen (Dán.) 16, 4. Dan Bewley (V. Brit.), ... 10. Martin VACULÍK (SR) 7
Konečné poradie sezóny 2025
1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 183 bodov, 2. Brady Kurtz (Aus.) 182, 3. Dan Bewley (V. Brit.) 142, 4. Fredrik Lindgren (Švéd.) 134, 5. Jack Holder (Aus.) 118, 6. Andzejs Lebedevs (Lot.) 98, 7. Robert Lambert (V. Brit.) 82, 8. Max Fricke (Aus.) 79, 9. Mikkel Michelsen 70, 10. Jason Doyle 66, ... 15. Martin VACULÍK (SR) 51
Celkové umiestnenia Martina Vaculíka v seriáli MS
2012 - 11. miesto (67 bodov)
2013 - 14. (62)
2017 - 9. (99)
2018 - 13. (52)
2019 - 5. (95)
2020 - 9. (78)
2021 - 12. (54)
2022 - 9. (91)
2023 - 3. (125)
2024 - 5. (122)
2025 - 14. (51)