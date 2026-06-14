Toyota ovládla 24 hodín Le Mans. Ferrari bolo zosadené z trónu po troch rokoch

Toyota počas vytrvalostných pretekov 24 hodín Le Mans 2026
Toyota počas vytrvalostných pretekov 24 hodín Le Mans 2026 (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jún 2026 o 16:53
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Japonská značka triumfovala pred posádkou BMW.

Posádka Toyoty v zložení Mike Conway, Kamui Kobajaši a Nyck de Vries triumfovala cez víkend v legendárnych vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans.

Japonská automobilka dosiahla svoje šieste víťazstvo na najslávnejšom podujatí svetového vytrvalostného motoršportu a ukončila trojročnú víťaznú šnúru Ferrari.

Toyota sa ešte v nedeľu ráno pohybovala až na štvrtej priečke, no Kobajaši využil výjazd bezpečnostného vozidla približne šesť hodín pred cieľom, keď sa štartové pole opäť zoskupilo.

Po reštarte sa dostal do čela a jeho tím si už prvé miesto udržal až do konca. Pre Toyotu je to prvý triumf v Le Mans od roku 2022, keď sa skončila jej séria piatich víťazstiev za sebou.

Na druhom mieste skončila posádka BMW v zložení Sheldon van der Linde, Robin Frijns a Rene Rast. Nemecká značka tak bola blízko k svojmu prvému víťazstvu v Le Mans od roku 1999.

Tretia priečka patrila ďalšej Toyote, za ktorej volantom sa striedali Sebastien Buemi, Brendon Hartley a Rjo Hirakawa.

Cadillac bojoval o premiérový triumf až do nedeľného dopoludnia, napokon však obsadil štvrté miesto zásluhou posádky Alexa Lynna, Willa Stevensa a Normana Nata. Americká značka tak zostala tesne pod stupňami víťazov.

Ferrari, ktoré ovládlo predchádzajúce tri ročníky, tentoraz zaostalo a jeho najlepšie vozidlo skončilo až na piatej priečke.

Motorizmus

Toyota počas vytrvalostných pretekov 24 hodín Le Mans 2026
Toyota počas vytrvalostných pretekov 24 hodín Le Mans 2026
Toyota ovládla 24 hodín Le Mans. Ferrari bolo zosadené z trónu po troch rokoch
dnes 16:53
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