Nemec sa zaradil medzi rekordérov Slovenska, Šipošová s Tereňovou na turnaji suverénne

Každý zápas na turnaji bol ťažký a išli sme krok po kroku. Finále bolo o hlave a koncentrácii. To sme zvládli lepšie," doplnila Tereňová.

"Moje pocity sú skvelé. Pevne verím, že v takýchto výkonoch budeme pokračovať aj naďalej a pôjde nám to takto aj na medzinárodnej úrovni.

Vyšlo nám to. Zápasy boli ťažké, súperky náročné a dobre pripravené.

Využili sme jeho silnú stránku na bloku a moju v poli. To nám vyšlo veľmi dobre. Verím, že budeme ako dvojička hrať spolu dlho," povedal Nemec.

S Adriánom sme si ale tento titul určite zaslúžili už len za to, ako sme si oddreli celú sezónu.

Pre 20-ročného Petrufa to bol prvý titul v kariére, pre o osem rokov staršieho Nemca šiesty.

"Zisk titulu bol náš cieľ. Nielen celú sezónu, ale hlavne predošlé dva týždne sme tomu podriadili všetko.

Trénovali sme intenzívne a vedeli sme, že najťažší bude záverečný zápas.

Zvládli sme to a ukázali sme v pravý čas to, čo sme ukázať mali. Bolo to náročné. Kvalita zápasov gradovala.

Som rád, že ma Ľubo oslovil ešte na začiatku sezóny. Nemal som dobrú sezónu v hale.

Veril mi, dal mi šancu a výsledkom toho je tento majstrovský titul," dodal Petruf.