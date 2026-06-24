Šamorín hostí plavecké majstrovstvá Slovenska kategórie Open

Na medzinárodných plaveckých pretekoch Veľká cena Slovenska sa zúčastní približne 59 klubov z desiatich krajín a celkovo približne 307 športovcov.
Tradičné podujatie sa uskutoční od piatka do nedele (26.-28. júna) v prostredí šamorínskeho x-bionic sphere.
Podujatie bude zároveň aj majstrovstvami Slovenska kategórie Open.
„Veľká cena Slovenska patrí medzi najstaršie medzinárodné plavecké podujatia v krajine a pravidelne láka kvalitnú domácu i zahraničnú konkurenciu.
Príprava podujatia je každý rok veľká organizačná výzva. Hoci ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou, nič sa nedá nechať na náhodu.
Mesiace dopredu riešime komunikáciu s medzinárodnými organizáciami, klubmi a zahraničnými výpravami, rozpočet a projekty, technické zabezpečenie bazéna, časomieru, ubytovanie, dobrovoľníkov, rozhodcov, celý sprievodný servis pre športovcov.
Keďže ide o medzinárodné preteky, naším cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré budú zodpovedať najvyšším štandardom.
Som veľmi rada, že máme okolo seba skúsený tím ľudí, bez ktorých by organizácia takéhoto podujatia nebola možná,“ uviedla v tlačovej správe generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie Bianca Grznárová.
Pretekári sa na podujatí budú usilovať aj o splnenie nominačných kritérií na ďalšie súťaže.
„VCS 2026 je opäť zaradená do kalendára World Aquatics ako oficiálne kvalifikačné podujatie.
Pre plavcov tak predstavuje možnosť splniť limity na majstrovstvá sveta v krátkom bazéne 2026 v Pekingu, ale zároveň aj na MS 2027 v Budapešti.
Aj to potvrdzuje vysokú úroveň a medzinárodné renomé podujatia,“ pokračovala Grznárová s tým, že na najlepších čakajú finančné odmeny vo výške až 8700 eur.
Diváci si môžu podujatie pozrieť počas všetkých dní aj vďaka priamy prenosom prostredníctvom livestreamu.