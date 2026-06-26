Slovenská reprezentantka žiarila na domácej veľkej cene. Splnila limit na ME

Na snímke Lillian Slušná.
Na snímke Lillian Slušná. (Autor: TASR)
TASR|26. jún 2026 o 22:33
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Zvíťazila časom 26,25 sekundy.

Slovenská plavkyňa Lilian Slušná triumfovala v disciplíne 50 metrov motýlik na Veľkej cene Slovenska a splnila A-limit na ME.

Na podujatí, ktoré bolo zároveň aj otvorenými majstrovstvami Slovenska, zvíťazila časom 26,25 sekundy.

František Jablčník zvíťazil na 200 m voľným spôsobom a vytvoril rekord podujatia. Zároveň splnil B-limit na MS.

Vo finále dosiahol čas 1:48,92 min., ktorý bol o 1,40 s lepší než mal druhý v poradí Jakub Poliačik, ktorý takisto splnil B-limit pre MS. B-limit MS splnili aj Tibor Tišťan a Kvido Machan v disciplíne motýlik na 50 m.

Prvý menovaný zvíťazil s časom 24,05 sekundy, Machan zaostal o 9 stotín. B-limit MS splnil aj Jakub Gabriel v disciplíne 1500 m voľným spôsob (15:30,46 min.).

Rekord podujatia vytvorila aj Nemka Maya Tobehnová, ktorá vo finále 200 m v.sp. dosiahla čas 1:57,25 min.

B-limit pre MS splnila aj Nemka Arian Wuestenhagenová v disciplíne 50 m prsia. Vo finále zvíťazila s časom 27.80.

Slovenka Stela Megelová splnila v disciplíne 100 metrov prsia B-limit pre ME juniorov. Vo finále zvíťazila s časom 1:03,60 min.

Vodné športy

    Na snímke Lillian Slušná.
    Na snímke Lillian Slušná.
    Slovenská reprezentantka žiarila na domácej veľkej cene. Splnila limit na ME
    dnes 22:33
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