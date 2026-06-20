VIDEO: Američanka sa postarala o nový svetový rekord: Stále som v šoku a neviem, čo povedať

Americká plavkyňa Kate Douglassová vytvorila na podujatí Pro Swim Series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 m voľný spôsob.
Vo finále dosiahla čas 23,59 s a o dve stotiny sekundy tak prekonala doterajšie maximum Švédky Sarah Sjöströmovej z MS 2023 vo Fukuoke.
Dvadsaťštyriročná päťnásobná olympijská medailistka (2-2-1) zároveň výrazne zlepšila svoje osobné maximum 23,91 s, ktoré bolo aj americkým rekordom.
VIDEO: Douglassová vytvorila nový svetový rekord na 50 m voľný spôsob
V závere pretekov predstihla krajanku Gretchen Walshovú a neskrývala prekvapenie z rekordného zápisu. „To je neuveriteľné. Stále som v šoku a neviem, čo povedať. Dúfala som len v osobný rekord a prekonanie amerického maxima.
Je to oveľa rýchlejší čas, než som si dnes večer alebo vôbec niekedy vedela predstaviť,“ uviedla Douglassová podľa AFP. Walshová dohmatla druhá za 23,78 s, tretia skončila Anna Moeschová (24,20).