Trinásťročná Číňanka ohuruje plavecký svet. Po šokujúcom zlate utvorila ázijský rekord

Yu Zidi. (Autor: SITA/AP)
12. nov 2025 o 12:29
Mladá plavkyňa prekonala rekord z Londýna 2012, kedy ešte nebola ani na svete.

PEKING. Čínska plavkyňa Yu Zidi, ktorá v októbri oslávila 13 rokov, prekonala na Národných hrách Číny v Šen-čene ázijský rekord fenomenálnym časom. Informovala o tom agentúra AFP.

Opäť tak šokovala svet plávania, keď v utorok získala zlatú medailu v ženských polohových pretekoch na 200 m s časom 2:07,41.

Prekonala čas 2:07,57, ktorý zaplávala jej krajanka Ye Shiwen na olympijských hrách v Londýne 2012, teda niekoľko mesiacov pred tým, než sa Yu vôbec narodila.

„Som veľmi šťastná, veľmi nadšená. Vôbec som nečakala, že dosiahnem takýto skvelý výsledok,“ povedala Yu pre štátnu televíziu CCTV po utorkovom víťazstve.

