Prekonala aj Moravcovú. Mladá Slovenka postúpila do finále MS v slovenskom rekorde

"Plávalo sa mi úžasne, veľmi sa z toho teším. Je to moje prvé finále na MS, takže to ešte určite na mňa nedoľahlo.

Dala som do toho všetko, keďže som vedela, že to bude iba na finále. V takejto forme som ešte v živote nebola, treba to využiť. Vo finále si to chcem hlavne užiť," uviedla Potocká po postupe.