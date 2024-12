Stredajšie finále bez Slovákov. Nebolo to bohviečo, reagovala Podmaníková

Podmaníková nebola spokojná so svojím výkonom v budapeštianskej Duna aréne. "Nebolo to bohviečo, nejakú sekundu od ´osobáku´. Na postup bolo treba plávať pod 1:05 min, čo je celkom rýchle.

Je to rýchlejšie ako pred dvoma rokmi. Na to, že je olympijský rok a obsadenosť nie veľká, pláva sa rýchlo. Plávanie ide dosť dopredu a môj osobný rekord by stačil na postup.

To by som však musela plávať bez chýb a tie tam určite boli. Osobne si väčšinou ani nepamätám preteky, maximálne štart, ktorý bol v pohode. Musím si pozrieť video. Takým mojím zvykom býva, že prvú disciplínu pokazím a istým spôsobom ma to naštartuje do ďalších. Myslím si, že to bude rovnako aj teraz," povedala Podmaníková.

Slušná absolvovala v Budapešti už tretie preteky v priebehu dvoch dní. V utorok sa predstavila v disciplíne 50 m motýlik, ako aj v ženskej štafete na 4x100 m v. sp.

"Nebolo to jednoduché, pretože nie som zvyknutá plávať päťdesiatku, stovku a na druhý deň ďalšiu stovku. Všetko som musela ísť naplno, pretože na takýchto podujatiach sa nedá nič vypúšťať. Dala som do toho všetko a myslím si, že to išlo dobre. Bolo to slušné, takže to splnilo moje očakávania," uviedla Slušná.