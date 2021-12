Vianočné sviatky v karanténe na hoteli? V slovenskom tíme na MS je koronavírus

"Nebolo to ľahké rozhodnutie, nakoľko niektorí mali svoje hlavné disciplíny ešte pred sebou, ale vzhľadom na rýchlosť, ktorou sa vírus šíri, sa cítim povinná prebrať zodpovednosť za zdravie všetkých zúčastnených a uprednostniť ho pred možnými dosiahnutými výsledkami.

Do dnešného dňa sú v tíme štyria pozitívne testovaní s príznakmi choroby a ďalší traja sú povinní ísť do karantény na pretestovanie ako kontaktné osoby," dodala.

Slováci sa riadili predpísanými pravidlami

Všetky pozitívne i kontaktné osoby podstúpili vyšetrenia v miestnej nemocnici a čaká ich 10-dňová karanténa v hoteli.

Kontaktné osoby prepustia po opakovanom negatívnom teste z karantény pred vypršaním 10 dní.

"Tím slovenských plavcov sa počas celej súťaže riadil predpísanými pravidlami a dodržoval pravidlá nastavené FINA. Bohužiaľ, napriek tomu sa šíreniu nákazy nedokázalo zabrániť," dodala Langeová.

K udalostiam v Abú Zabí sa vyjadril aj prezident SPF Ivan Šulek.

"Je nám to všetkým ľúto. Sme si vedomí, že športovci urobili všetko pre čo najlepšie výsledky a stalo ich to veľa síl a odriekania, ale zdravie a rešpektovanie nariadení by sme mali všetci dodržiavať, či je to športovec, alebo funkcionár SPF," uviedol Šulek v tlačovej správe.

Nagy: FINA absolútne nezvládla organizáciu

„FINA absolútne nezvládla organizáciu týchto MS, polovica Britov je preč, Američania a ďalšie výpravy. Pred dvomi dňami tu bolo 11 pozitívnych prípadov v deviatich výpravách, dnes to môže byť oveľa vyššie číslo,“ napísal Sportnetu slovenský reprezentant Richard Nagy.

Organizátori testovali účastníkov MS len po prílete a na šiesty deň podujatia. „Na opatrenia veľmi nedbali. Teraz to tu vybuchlo a posielajú ľudí a výpravy domov postupne, aby aspoň dokončili šampionát,“ doplnil Nagy.

Slovenská výprava čaká na výsledky testov. Celý tím sa musel pretestovať. Kto bude mať negatívny výsledok, môže v pondelok odletieť na Slovensko. Kto má pozitívny test, musí ostať 10 dní v karanténe a tým pádom strávi vianočné sviatky na hoteli v Abú Zabí.