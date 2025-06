Šamorín hostí európsky šampionát juniorov, najväčšími nádejami sú Potocká či Košťál

Kontinentálny šampionát mladých plavcov do 23 rokov s 12 Slovákmi sa uskutoční od 26. do 28. júna. V ďalšom týždni naň nadviažu juniorské majstrovstvá Európy (1. – 6. júla).

BRATISLAVA. Celkovo 36 slovenských plavcov sa predstaví na majstrovstvách Európy do 23 rokov a juniorov v Šamoríne.

V kategórii U23 sú najväčšími slovenskými nádejami olympionička Tamara Potocká a Lillian Slušná, spomedzi mužov strieborný medailista z MEJ 2024 Samuel Košťál či finalista ME do 23 rokov 2023 Tibor Tišťan.

„Slovenských plavcov čaká takmer 40 individuálnych štartov a jedna štafeta. Medzi mužmi by mal o účasť vo finále zabojovať Tibor Tišťan, ktorý bol pred dvoma rokmi na šampionáte do 23 rokov piaty na 50 m motýlik, či medailista z ME juniorov Samuel Košťál.

Na 200 m motýlik ho čaká 24 súperov. Medzi ženami patrí medzi favoritky na 200 m pol. pr. Tamara Potocká, olympionička z Paríža 2024.

Na finále spolu s Tamarou Potockou na 50 m motýlik pomýšľa aj Liliana Slušná, ktorá je špecialistka na šprinty a v juniorskej kategórii bola finalistka majstrovstiev sveta i Európy. Tento rok vylepšila rekordy na 50 m v. sp. a 50 m motýlik a verím, že v nastúpenom trende bude pokračovať.

O účasť vo finále veríme aj u Nikolety Trníkovej na 200 m prsia. Ostatní plavci by mohli využiť výhodu domácej vody a atmosféry a zaplávať si osobné rekordy,“ uviedla prostredníctvom tlačovej správy vedúca slovenskej výpravy Martina Moravcová Valko.