Slovákom sa ani v druhý deň nepodarilo postúpiť z rozplavieb. Martišovičovej nechýbalo veľa

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. aug 2025 o 11:50
Adam Timotej Hupka sa nezúčastnil svojej rozplavby.

OTOPENI. Slovenským plavcom sa v druhý deň MS juniorov v rumunskom Otopeni nepodarilo postúpiť z rozplavieb.

Nella Martišovičová a Nina Jankovská sa predstavili v šiestej rozplavbe na 100 metrov voľný spôsob. Martišovičová obsadila tretie miesto časom 59,14 s, postupový čas bol na úrovni 56,09. Jankovská skončila siedma za 1:00,23 min.

V miešanej štafete na 4x100 m pol.pr. sa kvarteto Terézia Horváthová, Leonardo Bergomi, Nella Martišovičová a Ján Scíranka umiestnilo v tretej rozplavbe na 9. priečke (4:02,61) a do finále sa tak nepozrie.

V semifinále na 100 metrov motýlik sa nepredstaví Adam Timotej Hupka, ktorý sa nezúčastnil svojej rozplavby.

    dnes 11:50
