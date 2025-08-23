Semifinále na MS juniorov bude opäť bez Slovákov. Bergomimu ušiel postup o tri stotiny

OTOPENI. Ani jeden zo slovenských reprezentantov v plávaní sa v sobotu neprebojoval do semifinále na juniorských MS v rumunskom Otopeni.
Najbližšie k postupu bol Leonardo Bergomi na 50 m prsia, miestenka medzi najlepšou šestnástkou mu ušla o jedinú pozíciu.
Vo svojej rozplavbe dosiahol čas 28,22 s a za 16. Aibatom Myrzamuratovom z Kazachstanu zaostal o tri stotiny.
V rozplavbách na 100 m voľný spôsob sa predstavili Adam Timotej Hupka a Ján Sciranka.
Viac sa darilo Hupkovi, ktorý skončil na 57. mieste s časom 52,24 s. Sciranka mal čas 52,45 s a obsadil 64. priečku. Najrýchlejší výkon predviedol Brit Jacob Mills (48,26 s).
V disciplíne 100 m motýlik štartovala Nella Martičovičová, ktorá dohmatla v čase 1:03,36 min. a obsadila 43. pozíciu. Na najlepšiu Japonku Mizuki Hirajovú mala manko 5,95 s.
Nina Jankovská dosiahla na 50 m voľný spôsob čas 26,78 s a umiestnila sa na 37. priečke. Za najrýchlejšou Rylee Erismanovou z USA zaostala presne o dve sekundy.